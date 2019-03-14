На Волыни бойцы 14-й ОМБР заявили об обнародовании фейкового обращения к Порошенко от их имени (фото)

Речь идет о 30-метровом баннере, который вчера появился в центре города на фасаде одной из 16-этажек на Театральной площади.

На Волыни бойцы и ветераны 14-й отдельной механизированной бригады заявили об использовании их имени в политической провокации с псевдообращением к президенту Украины Петру Порошенко, которое появилось накануне его визита в Луцк.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление обнародовали сегодня, 14 марта, на странице 14-й отдельной механизированной бригады в социальной сети Facebook.

Как говорится в заявлении, бойцы и ветераны 14-й омбр, которая является правопреемницей 51-й бригады с местом дислокации во Владимире-Волынском, возмущены попытками втянуть их в политические провокации.

Речь идет о 30-метровом баннере, который вчера, 13 марта, появился в центре города на фасаде одной из 16-этажек на Театральной площади. На баннере была размещена надпись разным шрифтом: «Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает».

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«Заявляем, что инцидент с баннером - это очередная попытка нечестных и продажных политиков сбить прицел украинском воину и обществу, подменить приоритеты и понимание того, кто является настоящим врагом для Украины. Ведь в 2014 году на поле под Волновахой нас расстреливали и убивали не президент или власть. Нас уничтожали хорошо вышколенная, агрессивная и беспощадная армия Российской Федерации и ее украинские коллаборационисты. И особенно обидно, что наших погибших побратимов убивают снова. И делают это грязные политиканы плакатными красками, закупленными, возможно, за гнусные деньги нашего главного врага - нынешней российской власти», - отмечается в заметке.

В то же время, как сообщают местные СМИ, баннер провисел вчера лишь несколько часов. Его срезали люди, занимавшиеся альпинизмом. Как отмечают местные СМИ, одного из них задержали прохожие. Он пояснил, что срезал баннер из-за своей гражданской позиции.

В секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области корреспонденту УНИАН подтвердили этот факт. Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Вместе с тем, как отметили в полиции, в действиях тех, кто повесил баннер, и тех, кто его срезал, признаков уголовного преступления пока не усматривается.

Проводится проверка.