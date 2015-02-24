Ефремов: Депутаты не должны нести ответственность за свои слова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время перерыва в заседании Печерского райсуда Киева, который избирает Ефремову меру пресечения.

Читайте такжеЕфремов уже почувствовал себя украинцем, а Луганск видит только в составе УкраиныВ частности, журналисты попросили Ефремова оценить его же слова: "Турчинов на востоке убивает людей", которые он в свое время сказал в сессионном зале парламента. В ответ Ефремов сначала отрицал, что говорил такое, а затем заявил, что парламентарий, по его мнению, не должен нести ответственности за слова, сказанные им в сессионном зале.

Сейчас в судебном заседании в деле Ефремова объявлен перерыв до 13.30.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова отпустили под залог.

18 февраля Генпрокуратура сообщила Ефремову о подозрении в разжигании межнациональной розни.

Печерский райсуд Киева по ходатайству ГПУ проводит заседание по избранию меры пресечения Ефремову в этом деле в закрытом режиме, «поскольку материалы могут содержать тайну следствия».