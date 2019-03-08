В ОБСЕ призвали Украину впустить австрийского «журналиста», распространявшего фейки РФ

Австрийский "журналист" Кристиан Вершютц в своей деятельности использовал штампы кремлевской пропаганды.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти отменить запрет на въезд в Украину, введенный в отношении журналиста австрийского общественного вещания ORF Кристиана Вершютца.

Об этом говорится в заявлении Дезира, обнародованном на сайте ОБСЕ.

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"Кристиан Вершютц работает корреспондентом ORF в Украине много лет. Отказ во въезде Вершютцу, как и любому другому журналисту, наносит существенный вред свободе СМИ. Я призываю власти отменить их решение и воздерживаться от создания препятствий в его получении доступа в страну для законного осуществления профессиональной деятельности», - заявил Дезир.

Он напомнил, что страны-участницы ОБСЕ обязались содействовать работе журналистов из других стран-участниц.

Ранее Дезир поднимал проблемы, с которыми сталкивался австрийский журналист, перед украинскими властями и просил их рассмотреть облегчение требований для представителей медиа на осуществление поездок в районы, страдающие от длительного кризиса.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила в Facebook, что шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF запретили въезд в Украину из-за использования им в своей практике штампов кремлевской пропаганды.

По данным правоохранителей, этот иностранец в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Кроме того, Вершютц с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию России против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют «ополченцами».

Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Республики Австрия Карин Кнайсль осудила запрет на въезд в Украину австрийскому "журналисту" и призвала украинскую власть ее отменить.