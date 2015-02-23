Печерский суд начал заседание по делу Ефремова

Как передает корреспондент УНИАН, суд проходит в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесении 3,6 млн грн залога.

18 февраля Ефремов сообщил, что Генпрокуратура объявила ему о подозрении в разжигании межнациональной розни.

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В тот же день, 18 февраля, Генеральная прокуратура Украины заявила ходатайство о проведении судебного заседания по избранию меры пресечения Ефремову в закрытом режиме, "поскольку материалы могут содержать тайну следствия".

19 февраля в судебном заседании по делу Ефремова был объявлен перерыв до понедельника, 23 февраля.