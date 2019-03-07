Сытник заявил о подготовке информационных "вбросов" насчет НАБУ из-за расследования об "оборонке"

По данным директора НАБУ, «вбросы» будут базироваться вокруг Евгения Шевченко, который сотрудничал с Бюро, но никогда не был его штатным сотрудником.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что готовятся информационные «вбросы» по НАБУ в связи с производствами о хищениях в «Укроборонпроме».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве.

«По нашей информации, готовится вброс на эту тему (хищений в «Укроборонпроме» - УНИАН) и по НАБУ», - отметил он.

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Сытник объяснил, что эти информационные «вбросы» направлены на дискредитацию этого правоохранительного органа и будут базироваться на основе данных Евгения Шевченко, который был связан с НАБУ, но никогда не был его штатным сотрудником.

«Зная о подготовке определенных информационных «вбросов» и эти «вбросы» будут базироваться вокруг этого лица (Евгения Шевченко - УНИАН), я хотел бы все-таки в очередной раз разъяснить его статус, чтобы максимально уменьшить количество манипуляций, которые в ближайшее время будут», - сказал Сытник.

По его словам, Шевченко никогда не работал в НАБУ, но при этом он сотрудничал с детективами НАБУ по ряду уголовных производств.

«Это сотрудничество оформлялась соглашениями о конфиденциальном сотрудничестве», - добавил директор НАБУ.

Кроме того, Сытник опроверг информацию о том, что НАБУ якобы два года расследовало факты злоупотреблений в «Укроборонпроме», которые были обнародованы в конце февраля проектом "Наши деньги с Денисом Бигусом.

«Мы начали читать обвинения в том, что два года НАБУ якобы имело определенные материалы, молчало, никаких реакций не давало, не реагировало на определенные нарушения в сфере «Укроборонпрома». На самом деле это не так», - отметил глава НАБУ.

«Из материалов производства, которое было и есть, по нашим данным, у ГПУ было выделено 87 страниц, и как материалы, а не как уголовное производство, были направлены в НАБУ. В основном эти (переданные НАБУ от ГПУ) страницы касались переписки Евгения Шевченко с отдельными лицами», - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонки. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск к журналистам-расследователям.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, причиненного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши деньги" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель государственного концерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.