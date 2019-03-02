Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме"
Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что на махинациях "Укроборонпрома" бюджет Украины потерял как минимум сорок миллионов гривень.
Об этом он рассказал в ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом".
"Вот, что собственно происходит. Привозятся запчасти, по определенным процедурам конкурса их покупает "оборонпром", а затем эти средства переводят через фиктивные структуры и выводят деньги в наличные, в живые гривны, которые потом переводят в доллары. Это уклонение от налогов", - сказал Луценко.
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По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.
"Неделю назад я получил наконец первые результаты - им насчитали 20 миллионов гривень неуплаченных налогов. По состоянию на сегодня, я знаю об около 40 миллионов гривень начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую. Это гарантирует в том числе президент Украины, кто бы не был причастен к этой структуре, какие бы у них ни были партийные флаги или фамилии должностных лиц - средства будут взысканы в бюджет, а виновные будут отвечать", - пообещал Луценко.