Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме"

По словам генпрокурора, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что на махинациях "Укроборонпрома" бюджет Украины потерял как минимум сорок миллионов гривень.

Об этом он рассказал в ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом".

"Вот, что собственно происходит. Привозятся запчасти, по определенным процедурам конкурса их покупает "оборонпром", а затем эти средства переводят через фиктивные структуры и выводят деньги в наличные, в живые гривны, которые потом переводят в доллары. Это уклонение от налогов", - сказал Луценко.

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По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.

"Неделю назад я получил наконец первые результаты - им насчитали 20 миллионов гривень неуплаченных налогов. По состоянию на сегодня, я знаю об около 40 миллионов гривень начисленных для этой фирмы. Сразу скажу: или эти деньги будут заплачены в казну, или будут сидеть очень долго. Это я гарантирую. Это гарантирует в том числе президент Украины, кто бы не был причастен к этой структуре, какие бы у них ни были партийные флаги или фамилии должностных лиц - средства будут взысканы в бюджет, а виновные будут отвечать", - пообещал Луценко.