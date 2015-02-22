Порошенко пообещал дать жесткий отпор террористам в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко пообещал дать жесткий отпор особам, которые причастны ко взрыву в Харькове. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня прощеное воскресенье, но и в этот день террористическая нечисть проявила свое хищное нутро. Выражаю глубокие соболезнования родственникам и близким погибших", - подчеркнул Порошенко.

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"Взрывы, которые устроили нелюди во время мирного шествия в Харькове - это дерзкая попытка расширить территорию терроризма. Те, кто к этому причастен получат жесткий отпор! Виновные будут привлечены к ответственности", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, в Харькове во время шествия активистов Евромайдана и патриотически настроенных граждан произошел террористический акт, в результате которого погибли два человека, еще 10 получили ранения.