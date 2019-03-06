Объявлены 39 победителей среди кандидатов в Антикоррупционный суд

Среди них - 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 из них станут судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 - судьями апелляционной палаты.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАС).

Как сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции, среди них - 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 из них станут судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 - судьями апелляционной палаты.

Также в список победителей вошли 8 кандидатов из списка тех, кого общественные организации считают недостойными должности судьи антикоррупционного суда: Виктор Маслов, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Инна Билоус, Сергей Мойсак, Валерия Черная, Владимир Цикало и Оксана Олейник.

Однако кандидатуры трех из них (Черной, Воронько и Билоус) рассматривали международные эксперты, которые решили, что вопрос об их добропорядочности снят.

«Отсутствие очевидно нечестных кандидатов среди победителей конкурса в антикоррупционный суд - это результат работы Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ)», - отметила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Ранее международные эксперты ветировали 40% кандидатов из-за сомнений в их добропорядочности или профессионализме.

Однако среди победителей конкурса в ВАС остается кандидат с сомнительными связями - сын экс-главы милиции Львовской области Владимир Цикало.

«Заблокировать этого кандидата - задача Высшего совета правосудия (ВСП), который, в соответствии с законом, может отказать в назначении на должность судьи, если такое назначение негативно повлияет на доверие к судебной власти», - отметили в Центре противодействия коррупции.

Следующим этапом конкурса станут собеседования ВСП с кандидатами. После этого ВСП внесет представления президенту для назначения судей на должности.

Президент не имеет права отказать в назначении судей, и должен провести такое назначение в течение 30 дней после получения представления Высшего совета правосудия.

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Ожидается, что глава государства назначит антикоррупционных судей до конца марта, а Высший антикоррупционный суд должен заработать уже в начале июня.

Кроме того, необходимо также выбрать достойного руководителя аппарата и работников аппарата ВАС.

Сейчас временным руководителем аппарата этого суда назначен Алексей Жуков - экс-прокурор ГПУ, связанный с заместителем председателя Государственного бюро расследований Ольгой Варченко.

«Высший совет правосудия до сих пор не объявил конкурс на постоянную должность руководителя аппарата суда. Остается риск перевода Жукова на должность постоянного руководителя аппарата антикоррупционного суда без какого-либо конкурса», - предполагают в Центре противодействия коррупции.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.