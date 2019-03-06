СНБО сегодня вечером проведет заседание по реформированию «Укроборонпрома»

Начало заседания планируется в 16.00.

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко сегодня вечером проведет заседание по вопросу реформирования государственного концерна «Укроборонпром» и усиления прозрачности его деятельности.

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Как сообщили УНИАН информированные источники, начало заседания планируется в 16.00.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову на среду созвать заседание СНБО по вопросу реформирования «Укроборонпрома».

По словам главы государства, над деятельностью оборонного сектора должен быть расширен правительственный, парламентский и общественный контроль.