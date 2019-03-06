Генштаб ВСУ: украинская армия – это форпост безопасности евроатлантического пространства

По словам Муженко, Вооруженные силы, защищая Украину, ее суверенитет и независимость, защищают также и всю Европу.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что украинская армия является форпостом безопасности евроатлантического пространства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сказал на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

По его словам, стратегическое направление развития ВСУ является неизменным: армия развивает боевые способности с учетом административной, оперативной и материально-технической совместимости с войсками стран-членов НАТО.

«Сегодня ни у кого нет сомнения, что ВСУ, защищая Украину, ее суверенитет и независимость, защищают также и всю Европу», - подчеркнул Муженко.

«Украинская армия - это форпост безопасности евроатлантического пространства», - подчеркнул начальник Генштаба.

По убеждению Муженко, успешная Украина возможна только при наличии сильной, высокомотивированных и профессиональной армии.