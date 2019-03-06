Муженко: сегодня Украине есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты

По словам начальника Генштаба, в настоящее время осуществляется восстановление и принятие на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, доукомплектование отечественными противотанковыми комплексами бригад Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, морской пехоты.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в случае выполнения гособоронзаказа на 2019 год в ВСУ будет вдвое увеличен количественный состав новой военной техники по сравнению с предыдущими годами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

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«Мы приступили к оснащению войск не только модернизированными, а уже и новыми системами вооружения и военной техники. Так, при условии выполнения государственного оборонного заказа 2019 года мы в два раза увеличим количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами», - заявил он.

По словам Муженко, речь идет о восстановлении и принятии на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, доукомплектовании отечественными противотанковыми комплексами бригад Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и доукомплектовании войск легкобронированной автомобильной и обновлении парка грузовой техники, увеличении количества отечественных БПЛА в разведывательных и артиллерийских подразделениях.

Также он отметил, что состоится дополнительное оснащение средствами радиолокационной и радиотехнической разведки подразделений Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, планируется увеличение корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и применение на новых принципах систем залпового огня.

«Сегодня у нас есть кем и чем останавливать российские танки и самолеты», - подчеркнул Муженко.