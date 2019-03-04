Возле офиса Зеленского нашли аппаратуру для прослушивания

Охранник Зеленского проинформировал полицию о том, что на крыше жилого дома неизвестные лица установили подозрительные предметы.

4 марта полиция Киева обнаружила возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского элементы аппаратуры для прослушки.

Об етом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter. Правоохранители проверяют информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса.

Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование.

Где граница между чоревнованием в борьбе за пост и преступлением? https://t.co/6tEjjWu4JY — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 4, 2019

«В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания на улице Белорусской. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют. Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудование. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Полиция решает вопрос о правовой квалификации происшествия.