Архиепископа Климента схватили в оккупированном Крыму

Архиепископ планировал посетить судебное рассмотрение дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Российские оккупанты задержали на автовокзале Симферополя Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща).

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Как сообщается на сайте Православной церкви Украины, последние сведения о нем – что его везут в Киевское районное отделение полиции.

Отмечается, что Архиепископ Климент, который является главой Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, планировал посетить судебное рассмотрение дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

По состоянию на 12:15 киевского времени связи с задержанным нет.

Общественный деятель, гендиректор Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун сообщил в Facebook, что архиепископа Климента повезли в центральный райотдел полиции, который находится на улице Футболистов, 20.

«По состоянию на 13.20 архиепископ ждет следователя и адвокатов в центральном райотделе полиции в Симферополе... Появилась одна из версий задержания», - добавил Щекун.