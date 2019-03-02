Почему в Украине "хромает" борьба с коррупцией

26 февраля 2019 года Конституционный суд принял решение в деле № № 1-135/2018(5846/17), согласно которого признал статью Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за «незаконное обогащение», неконституционной. Незаконным считалось обогащение, когда обвиняемый не мог доказать законность получения денежных средств, за которые было приобретено то или иное имущество (квартира или автомобиль). Например, в декларации чиновника единственным источником дохода является заработная плата в размере одного миллиона гривен в год и, в тот же момент, в декларации фигурирует автомобиль стоимостью три миллиона гривен.

Представление, на основании которого Конституционный суд признал неконституционной и отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение, подписали 59 депутатов Верховной Рады Украины. Полный список депутатов находится в открытом доступе в сети Интернет.

В свете принятия данного решения существует риск наступления негативных последствий в рамках сотрудничества Украины с Международным Валютным Фондом и в вопросе «безвизового» режима. Теперь существует возможность пересмотра условий предоставления кредитов государству, а также возможность усложнения порядка пересечения границы.

Такая норма в УК никак и не могла помочь Украине в борьбе с коррупцией, а носила формальный, «косметический» характер, по сути, декларировала борьбу с коррупцией, вместо настоящей борьбы

Все будет зависеть от воли западных партнёров, а также их отношения к данному решению Конституционного суда. Судя по информации в СМИ, они уже сейчас выражают несогласие с таким положением дел.

Данное решение также повлияет на весь перечень дел, которые были открыты по обвинениям в нарушении ст. 368-2 УК Украины. Решения и заключения Конституционного Суда Украины имеют прямое и немедленное действие, а в случаях, предусмотренных Конституцией Украины и обратное действие. Это означает, что теперь будет невозможно преследовать кого-либо со ссылкой на неконституционную статью Уголовного кодекса и все начатые дела будут завершены без результата и наказания виновных лиц.

Конституционный суд в своем Решении, которое уже опубликовано на сайте суда, ссылается на нарушение норм статей 62, 63 Конституции Украины. В частности, суд указывает, что диспозиция статьи 368-2 УК Украины сформулирована таким образом, что возлагает обязанность доказывания законности происхождения активов на подозреваемого или обвиняемого. Конституционный Суд Украины отметил, что элементом принципа презумпции невиновности является принцип «in dubio pro reo» («В случае сомнения — в пользу обвиняемого»), согласно которому при оценке доказательств все сомнения в виновности лица толкуются в пользу его невиновности. Презумпция невиновности лица предполагает, что обязанность доказывания вины возлагается на государство.

Учитывая то обстоятельство, что очень скоро в стране пройдут сначала президентские, а потом и парламентские выборы, ожидать оперативного принятия закона не приходится

В данной ситуации исправить все будет не так легко и быстро, как того могут хотеть наши западные партнеры. Все дело в том, что юридическая сила решения Конституционного Суда Украины о признании правового акта неконституционным не может быть отменена повторным принятием этого же (с идентичной формулировкой) акта (закона). Необходимо внести на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект с новой нормой, после чего необходимо его утвердить в общем порядке (голосование депутатов). Учитывая то обстоятельство, что очень скоро в стране пройдут сначала президентские, а потом и парламентские выборы, ожидать оперативного принятия закона не приходится.

По информации СМИ, уже сейчас в Верховную Раду подан новый законопроект, который предусматривает ответственность за незаконное обогащение, от президента Украины.

Но, как показала практика, данная норма не работала, не было вынесено ни одного приговора по обвинению в данной статье. Были расследования, но результата не последовало. Поэтому такая норма в УК никак и не могла помочь Украине в борьбе с коррупцией, а носила формальный, «косметический» характер, по сути, декларировала борьбу с коррупцией, вместо настоящей борьбы. Как создание Антикоррупционного суда в будущем не гарантирует искоренение коррупции, так и данная норма не гарантировала решение извечной украинской проблемы. В действующем УК Украины присутствуют нормы, в соответствии с которыми можно привлечь к ответственности нечестных на руку чиновников (хищение, сокрытие сведений в декларациях, уклонение от уплаты налогов и т.п.).

Может быть, не нужно создавать новые неработающие нормы и новые, скорее всего неработающие, институты, к примеру, Антикоррупционный суд, а нужно заставить работать то, что уже есть.

Александр Камша, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»