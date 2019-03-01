Яценюк рассказал, как вел газовые переговоры с Миллером

Экс-премьер рассказал, как консультировал «Нафтогаз» «относительно того, как юридически защищать государство и государственную компанию», в том числе, о переговорах с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Киеве.

«Русские, в принципе, умеют защищать свои имперские интересы. Но они не ожидали, что в Украине появятся тоже люди, способные защищать интересы своей страны», – сказал лидер «Народного фронта», премьер-министр Украины 2014-2016 годов в интервью интернет-изданию «Цензор».

Вспоминая решение подавать иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитражный суд, по которому Украина в феврале 2018 года выиграла у российского газового монополиста 2,56 млрд долларов, Арсений Яценюк сказал: «Ситуация тяжелая: война на Донбассе, параллельно – газовая война. Объявляю о том, что мы идем в Стокгольм. Я даже не колебался. Хотя было очень много колебавшихся».

«Знаю о том, что русские ожидали: либо Яценюка снимут с премьер-министра, либо ситуация поменяется. Рассосется само собой, и иск будет отозван», – добавил он.

Экс-премьер рассказал, как консультировал «Нафтогаз» «относительно того, как юридически защищать государство и государственную компанию», в том числе, о переговорах с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Киеве.

Миллер, по словам Яценюка, «начал читать лекцию о том, как устроен рынок газа; о том, что формула – это правильный подход, и никакой биржевой цены на газ нет». «Я ему ответил: вы знаете, господин председатель, мне кажется, вы не уважаете своего президента. Он при словах "не уважаете своего президента" сразу напрягся: привык к тому, что у них в Кремле записываются все переговоры. Спрашивает: а что такое? Я ему говорю: а вы разве не читали? Ваш президент рассказывает о газовой бирже и о том, где Россия должна ее создать. А вы говорите, что нет биржевых цен на газ. Вы же сами идете в этом направлении! Вы идете по пути создания рынка газа», – рассказал экс-премьер.

«А что касается контракта, то мы не против. Меняйте контракт – и будем говорить. Иск? Конечно, мы отзовем иск – только деньги верните, которые мы вам переплатили, и контракт перепишите! Не будет? Значит, мы с вами будем судиться до новых веников…», – пересказал он разговор с главой «Газпрома».

Яценюк подчеркнул, что после этого разговора в России «поняли: кажется, не все так просто»: «Раньше ведь как было? Кому-то куда-то что-то перечислили, какой-то откат передали, где-то политически надавили, где-то есть какая-то коррупционная составляющая из прошлой жизни. А тут – ничего, чисто».