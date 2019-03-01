Холодницкий планирует "поставить точку" в трех "ключевых делах"

Руководитель САП считает своим делом чести довести до логического завершения три производства.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не считает целесообразным брать отпуск и идти отдыхать до появления новой редакции закона о незаконном обогащении.

Об этом он заявил в эфире ток-шок "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

По словам руководителя САП, у него кроме производств, которые вынужденно остановлены в связи с отменой Конституционным судом нормы о незаконном обогащении, есть дела на посту – в частности те, что касаются неправильного декларирования, хоть они и были более мелкими.

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Однако сам Холодницкий считает своим делом чести довести до логического завершения три производства. "У меня есть три ключевые дела, по которым я хочу на этом посту поставить точку: "Роттердам+", "Дюссельдорф+", "Приватбанк". Я хочу установить, кто виноват", - подчеркнул прокурор. Он уточнил, что здесь речь идет о статье о присвоении и растрате имущества, которая не отменена Конституционным судом.

"А кто сказал, что мы не заглядываем?", - ответил он на вопрос, не хотят ли в САП заглянуть в карманы чиновников Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Увидите. Всему свое время", - добавил Холодницкий.