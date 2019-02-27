Холодницкий не пришел на заседание Комитета ВР, где рассматривался вопрос хищений в "оборонке"

У руководителя САП были заранее запланированы мероприятия на это время.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не пришел на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, где рассматривается вопрос о сделках в оборонной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Комитета рассматривается информация, обнародованная проектом «Наши деньги с Денисом Бигусом», о масштабном хищении бюджетных средств в оборонном комплексе.

Первый заместитель председателя Комитета Юрий Савчук отметил, что Холодницкий не прибыл на заседание Комитета и зачитал ответ от него.

В ответе Холодницкого по поводу участия в Комитете говорится, что 26 февраля по обнародованным в журналистском расследовании фактам САП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

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«Есть еще информация интересная, что в 2018 году в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств в ходе поставки ГП «Львовский бронетанковый завод» двигателей для бронетехники Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины, причинившей ущерб на сумму свыше 14 млн грн», - сказал Савчук и добавил, что в настоящее время продолжается судебное разбирательство по этому делу.

Кроме того, добавил он, по «другим десяти уголовным производствам» детективами Национального антикоррупционного бюро проводится досудебное расследование по фактам «незаконного бронирования и отчуждения 20 двигателей УТД-20», завышения цен при импорте БМП-1, по закупке комплектующих для вертолетов Ми-24 и др.

«Вместе с тем, в связи с безотлагательным необходимым решением организации вопросов деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе, в отношении процессуального руководства по уголовному производству по ст.368-2 УК Украины (Незаконное обогащение), и заранее запланированных мероприятий, принять участие в заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 27 февраля не представляется возможным», - зачитал представитель комитета письмо Холодницкого и добавил, что он «действительно занят».