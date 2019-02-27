Первые жертвы скандала: от должностей отстранены главы двух предприятий ОПК в Харьковской области

Укроборонпром отстранил от должностей глав двух оборонных предприятий в Харьковской области.

Директор госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова" Алексей Бабич и директор госпредприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергей Филоненко отстранены от своих должностей.

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Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин. "В связи с общественным резонансом, вызванным обнародованием информации программы "Наші гроші", и для обеспечения надлежащих условий для соответствующего расследования правоохранительными органами отстранить от должности директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. Морозова" Бабича А.А. и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Филоненко С.В.", - сообщил Букин.

Как сообщал УНИАН, журналисы программы "Наші гроші" обнародовали данные о том, что Игорь Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам.