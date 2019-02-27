Янукович выводил грязные деньги из Украины через Swedbank - СМИ

По данным расследования SVT, бывший президент вывел с помощью банка как минимум 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов).

Бывший украинский президент-беглец Виктор Янукович, заочно осужденный в Украине к 13 годам заключения за госизмену, использовал для вывода денег из Украины один из крупнейших банков Швеции – Swedbank.

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Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на расследование шведского телевидения SVT, Янукович вывел с помощью банка как минимум 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов).

Бывший президент использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведского кредитора в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited, которая имела счет в Swedbank.

Высокопоставленный правительственный источник в Киеве подтвердил шведским журналистам, что Vega Holding Limited - это компания, которую Янукович использовал для вывода грязных денег.

По словам прокурора Андрея Радионова, деньги скорее всего были получены с Януковичем взятки, замаскированной под соглашение о написании книги.

"34 миллиона крон отправлены якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу – основа для транзакции была мошеннической", - отмечает телекомпания.

Согласно документам, которыми располагают журналисты, банку стало известно о "бизнесе" Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила запрос в банк.

Кроме "гонорара", через счет компании Януковича в Swedbank в период между 2007 и 2013 годами было переведено 170 миллионов крон (18,2 млн долларов). Однако деталями этих транзакций телекомпания не владеет.

Swedbank, как утверждается, был годами задействован в схеме масштабного отмывания средств. Средства в эквиваленте $5,8 млрд были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в странах Балтии.

Ранее правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.

Напомним, 24 января Суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса (государственная измена, пособничество в ведении агрессивной войны) и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Сейчас Янукович скрывается от правосудия в России.