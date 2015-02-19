МИД: Россия должна дать гарантии выполнения договоренностей, если она против миротворцев ООН на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что, если Россия не соглашается на введение миротворцев ООН на Донбасс, она должна предоставить четкие гарантии выполнения Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом.

“Именно для выполнения Минских договоренностей нам нужен миротворческий компонент и тот, кто не хочет такого компонента, должен представить свое четкое виденье и главное - реализовать такие гарантии. Если Россия не соглашается на такие гарантии, она не поддерживает выполнения минского пакета”, - сказал Климкин.

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По его словам, миротворческий компонент будет поддержкой и большой помощью в реализации Минских договоренностей, которые сейчас не выполняются.

“Нам нужные реальные гарантии их выполнения. Мы сейчас имеем постоянные обстрелы и нарушение Минских договоренностей со стороны Донецка и Луганска, причем, не только вокруг Дебальцево, ситуация чрезвычайно сложная”, - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.