"Нормандская четверка" настаивает на предоставлении доступа ОБСЕ к Горловке, Первомайску и Широкино

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в «нормандском формате». Собеседники отметили, что представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть оказано полное содействие, и сегодня же они должны получить доступ для мониторинга и верификации, особенно в зонах Донецкого аэропорта, Горловки, Первомайска и Широкино и в других местах, где сегодня были обстрелы.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что лишь после того, как будет достигнуто всеобъемлющее прекращение огня, должно начаться отведение техники при непосредственном наблюдении ОБСЕ. Подчеркивалось, что центр по мониторингу и контролю должен завершить подготовку общего плана выведения тяжелой техники, артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Президент Украины высказал требование освободить всех пленных, в том числе и тех, кто попал в плен в районе Дебальцево.