Правоохранители задержали экс-начальника Генштаба ВСУ
12:33, 25 февраля 2019Политика
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Пресс-секретарь генпрокурора заверила, что детали позже сообщит главный военный прокурор Анатолий Матиос.
В ГПУ подтвердили задержание экс-начальника Генштаба ВСУ Заманы / фото УНИАН
Правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии УНИАН.
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«Факт я могу подтвердить и не больше», - заявила она, комментируя информацию о задержании экс-главы Генштаба.
«Я не знаю там госизмена или там или что-то еще, поэтому все детали на брифинге», - добавила Сарган.
Она также отметила, что сегодня в 14:00 по этому поводу состоится брифинг главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Справка. Владимир Замана - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.
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