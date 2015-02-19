Турчинов: Украина должна быть готова отражать агрессию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Кроме того, комплекс мер касается построения в Украине единой системы гражданской защиты. Здесь ответственный орган Кабинет министров, и министерства и ведомства, которые должны проработать эти задачи, начиная с инвентаризации объектов гражданской защиты - завершить этот вопрос, и завершая обучением широкого круга наших граждан в высших учебных заведениях и в средних образовательных учреждениях и на рабочих местах, потому что все мы должны быть готовы к любым провокациям, в любых посягательств агрессора и это не должно быть неожиданностью", - подчеркнул Турчинов.

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Вместе с тем он добавил, что "вся страна должна быть готова отражать агрессию и эффективное использование системы гражданской защиты даст возможность защитить миллионы наших граждан".