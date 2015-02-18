Лавров: Боевики соблюдают режим тишины, Дебальцево является исключением
17:33, 18 февраля 2015Политика
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Боевики соблюдают режим тишины. Такого мнения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского МИДубежден, что сепаратисты огонь не ведут, а бои вокруг Дебальцево - это исключение, сообщает ТВі.
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Также дипломат заявил о необходимости немедленно начать в Украине конституционную реформу. Изменить закон, считает он, надо так, чтобы в нем были учтены интересы "ДНР" и "ЛНР".
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