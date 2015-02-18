Лавров: Боевики соблюдают режим тишины, Дебальцево является исключением

Глава российского МИДубежден, что сепаратисты огонь не ведут, а бои вокруг Дебальцево - это исключение, сообщает ТВі.

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Также дипломат заявил о необходимости немедленно начать в Украине конституционную реформу. Изменить закон, считает он, надо так, чтобы в нем были учтены интересы "ДНР" и "ЛНР".