Формирование коалиции в следующем парламенте будет гораздо сложнее – Яценюк

Отвечая на вопрос относительно возможностей для привлечения инвестиций в страну, Арсений Яценюк подчеркнул, что "политическая стабильность и предсказуемость" является одной из главных предпосылок для этого.

"Предполагаю, что коалиционные переговоры после парламентских выборов будут долговременными. Это будет не так, как в 2014-м, когда я как Премьер-министр сформировал коалицию с Президентом Порошенко практически за две недели. На этот раз это будет намного сложнее", - сказал лидер партии "Народный фронт", Премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк в четверг, 21 февраля, во время открытия 7-го Киевского Форума по Безопасности для молодежи.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Народный фронт".

"Важно, кто будут члены этой правящей коалиции? Прагматичные силы, рациональные люди? Те, кто знают, куда идти и что делать? Или какие-то странные люди, для которых политика – это хобби, которые будут пытаться разорвать страну на куски?", - сказал лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос относительно возможностей для привлечения инвестиций в страну, Арсений Яценюк подчеркнул, что "политическая стабильность и предсказуемость" является одной из главных предпосылок для этого.

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Он назвал еще шесть ключевых факторов, которые влияют на бизнес-климат. Прежде всего, это российская агрессия, которой до сих пор боятся некоторые потенциальные инвесторы. Для улучшения инвестклимата, подчеркнул Арсений Яценюк, необходимо также достижение высоких стандартов верховенства права, согласование и ограничение ряда полномочий силовых структур, взвешенная бюджетная и фискальная политика.

Среди факторов улучшения бизнес-климата Арсений Яценюк также назвал приватизацию банковского сектора и проведения земельной реформы.