Лавров разразился угрозами в адрес Порошенко из-за подготовки Украиной нового прохода кораблей через Керченский пролив

Глава МИД РФ заявляет, что "Порошенко и его команда" хотят "нагнетать и обострять обстановку".

Министр иностранных дел России Лавров назвал президента Украины Петра Порошенко "провокатором" и пообещал "дать по рукам" в случае попытки пройти "вместе с НАТО" в Керченском проливе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Он заявил, что "президент Порошенко и его команда" не хотят урегулирования на Донбассе, а хотят только "нагнетать и обострять обстановку".

Читайте также33 европейские страны призвали все государства ООН наказать РФ санкциями за оккупацию Крыма

"Они готовят очередной прорыв (из Черного моря в Азовское – УНИАН) – тоже с нарушением прохода этой сложной акватории", - убежден Лавров.

По его словам, в сентябре 2018 года два военно-морских катера с выполнением всех процедур прошли, запросив лоцмана, их провели и пожелали "счастливого пути в Азовском море".

"Сейчас они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", - утверждает Лавров.

"Знаете, если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он (президент Украины) пользуется рукопожатным отношением в западном мире", - подчеркнул он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина будет отстаивать свое право свободного прохода через Керченский пролив.