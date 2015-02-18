The Guardian: Мира не будет, пока Путин «с пистолетом» сидит в гостиной у Украины

Об этом пишет Тимоти Гартон Эш в своей статье, которая называется «Мира не будет, пока Путин «с пистолетом» сидит в гостиной у Украины», опубликованной в британской газете The Guardian.

Я надеюсь так же сильно, как и сомневаюсь в этом, что Минское соглашение о прекращении огня, достигнутое благодаря героическим усилиям Ангелы Меркель, приведет к миру. Тем не менее, даже в том маловероятном случае, если это все-таки произойдет, посмотрите, что мы уже допустили.

Еще одна европейская страна была разорвана на части силой. По оценкам ООН, по меньшей мере, 5400 человек были убиты, около 13 тыс. ранены, а 1,6 млн. были вынуждены покинуть свои дома. Россия официально аннексировала Крым, часть соседнего суверенного государства. В «Минском соглашении 2» о прекращении огня, подписанном на прошлой неделе, говорится, что Украина восстановит полный контроль над своей восточной границей с Россией только к концу этого года, и только если проведет выборы и предоставит на конституционной основе «особый статус» Донецкой и Луганской областям. Кроме того, в нем говорится, что украинские власти должны продолжать выплачивать пенсии, зарплаты и платить за «коммунальные услуги» в этих областях. Задумайтесь над этим. Вы можете закрыть черный вход в ваш дом только при условии, что уступите свою гостиную человеку, который держит пистолет у вашего виска – при этом вы должны платить за него арендную плату».

Разумные люди могут не согласиться с тем, каким может быть лучший метод борьбы с такой бесстыдной агрессией, но, по крайней мере, у нас не должно быть никаких иллюзий по поводу того, что происходит на наших глазах. Владимир Путин намеренно противопоставляет Европейский союз и тот другой, более старый и плохой метод ведения политики. Сильный всегда прав. Черное – это белое. Война вернулась на главную дорогу, а закон ковыляет к канаве, как раненый беженец.

Все это происходит в стране, чью территориальную целостность Россия, США и Великобритания – хотя кого вообще волнует Великобритании в наши дни? – торжественно поклялись защищать, подписав Будапештский меморандум в 1994 г. в обмен на согласие Украины, которая обрела независимость, отказаться от ядерного оружия, хотя у нее были одни из крупнейших запасов в мире. Я цитирую: «Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство... уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины». Подписали меморандум Борис Ельцин, Билл Клинтон и Джон Мейджор. Представьте себе, какой урок такое нарушение доверия преподаст другим ядерным или потенциально ядерным государствам: что бы вы ни делали, не верьте ни единому слову, когда вам дают подобные гарантии, и не отказывайтесь от своих ядерных вооружений.

Московский закон джунглей против брюссельских джунглей закона. Кто побеждает? «Побеждает Россия», – отвечает известный американский «реалист» Джон Миршаймер. И что нам с этим делать? «Запад должен стремиться к тому, чтобы сделать Украину нейтральным буферным государством между Россией и НАТО. Это должно бать похоже на Австрию во время холодной войны. С этой целью Запад должен четко показать, что он не рассматривает вопрос о расширении Евросоюза и НАТО».

Ну спасибо вам, профессор реалист. Возможно, Вы хотели бы сами подписать этот договор? Есть идеальное место для такого саммита в духе реальной политики: Ялта, где в 1945 г. Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль дали советской оккупации Восточной Европы сомнительную легитимность. Ялта сейчас находится в аннексированном Крыму».

Какое мы имеем право давать указания другим независимым, суверенным государствам, чтобы они согласились стать нейтральными буферными странами? Гарри Каспаров, который знает Россию все же немного лучше, чем Миршаймер, недавно написал в твиттере: «Реалисты, похоже, рады обречь миллионы украинцев на участь арестантов на оккупированной территории. В XXI веке в Европе». На днях я говорил с Каспаровым об Украине. Он был в Киеве по случаю 20-летней годовщины подписания Будапештского меморандума, и его взгляд на эту трагедию смелый и оригинальный, как и его игра в шахматы. Он настаивает на том, что это не конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, это как состязание двух Россий. Поэтически гиперболизируя, он называет их Киевской Русью и Золотой ордой.

Даже если опросы общественного мнения, которые показывают, что Путин сегодня необычайно популярен в России, заслуживают доверия, не стоит путать Путина с Россией. Адольф Гитлер также пользовался огромной популярностью, как и Слободан Милошевич. Народы можно повести по катастрофически опасному пути, особенно когда умелая пропаганда использует глубоко укорененные национальные мифы и обиды. Спустя несколько лет нация просыпается и начинается расплата. Быть против Путина – это не то же самое, что быть против России. Это скорее значит быть за Россию в долгой перспективе: поддерживать тех подвергающихся нападкам россиян, которые представляют другую Россию.

Обратите внимание на то, что Владимир Путин нарушает сам принцип, который, как он сам всегда утверждал, должен лежать в основе международных отношений: безусловный суверенитет государств. Но вы можете обвинить в двуличии те страны, которые вторглись в Ирак, а теперь так жестко критикуют других за нарушение суверенитета. На что я отвечу: да, англо-американское вторжение в Ирак было неправильным, как с юридической, так и с моральной и стратегической точки зрения, но две ошибки в сумме не дают правильного ответа.

Кто-то скажет, что в Сирии происходят массовые убийства, и на ее фоне Украина выглядит почти мирной. По данным ООН, количество беженцев уже достигло 3,8 миллионов. И что Запад делает с этим? Жизни арабов стоят меньше, чем жизни европейцев? Мусульмане менее ценные, чем христиане? Каждую неделю я просыпаюсь с мыслью: «не должен ли я писать о Сирии?». Но помимо того, что я знаю о Ближнем Востоке гораздо меньше, чем о Европе, то, что я узнаю от экспертов, абсолютно не указывает на какое-либо четкое решение. Там, по-видимому, слишком много разных групп, втянутых в конфликт, и их поддерживает слишком много внешних сил (в том числе Россия, которая оказывает поддержку Башару аль-Асаду).

А в Украине, при всей сложности вопроса, напротив, очевидное решение есть. Его можно изложить в 12 словах: Путин должен вывести свои войска, а Украина – полностью контролировать свою восточную границу. Поэтому, в отличие от Сирии, решение заключается в том, чтобы заставить одного политического актера изменить свое поведение. Конечно же, обозленные сепаратисты не перестанут на следующий же день бороться за Донецкую Народную Республику. На востоке Украины, как и в Боснии, и в Сирии, радикальная жестокость войны превратила соседей во врагов. Украинским властям необходимы будут умение строить государство и воображение, чтобы восстановить, по сути, федеральное украинское государство, в котором граждане, считающие себя русскими, вновь смогут почувствовать, что они у себя дома. Но путь к установлению прочного мира начинается с этих 12 слов.