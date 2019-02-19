Чубаров: крымчане ждут от Киева "четкого ответа", когда освободят полуостров

Нардеп напомнил, что российская власть проводит политику вытеснения с полуострова крымских татар и этнических украинцев, используя для этого усиление репрессий.

Крымчане в течение пяти лет после аннексии Крыма ждут от Украины «четкого ответа» на вопрос, когда состоится возвращение полуострова под контроль Украины.

Такое заявление сделал 19 февраля народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Верховной Раде на заседании в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии России против Украины, передает «Крым.Реалии».

Читайте такжеВ суде раскрыли детали апелляции адвокатов Януковича: просят признать "невиновным по всем статьям"

«Пять лет оккупации – это невыносимо долгий срок, в течение которого российские оккупанты подвергают граждан Украины незаконным гонениям и репрессиям. В прямом смысле уродуют Крым, хищнически уничтожают уникальные природные объекты, разрушают исторические памятники, возводят многочисленные военные объекты и инфраструктуру к ним», – заявил Чубаров.

Он напомнил, что российская власть проводит политику вытеснения с полуострова крымских татар и этнических украинцев, используя для этого усиление репрессий.

«Наше заседание сейчас смотрят в режиме онлайн десятки тысяч жителей Крыма. Все они ждут от нас четкого ответа на главный вопрос: «Когда?». Мы должны задействовать все усилия для того, чтобы в 2019 году произошли заметные изменения в деоккупации Крыма», – отметил Чубаров.

Для этого, по словам Чубарова, Украине необходимо привлекать международное сообщество для того, чтобы выработать совместный с Украиной план действий, направленный на деоккупацию Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над полуостровом.