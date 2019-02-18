Волкер на следующей неделе посетит Украину

Глава МИД сообщил о перспективах проведения дальнейших переговоров с российской стороной по урегулированию ситуации на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер на следующей неделе совершит визит в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в Брюсселе после министерского заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств - членов ЕС.

"Я с Куртом встречался позавчера. Он будет на следующей неделе снова в Украине", - сказал Климкин.

Также глава МИД рассказал о перспективах новой встречи в «нормандском формате», а также отдельной встречи Волкера с российской стороной.

"Он готов встречаться. Я сказал моему немецкому коллеге, я готов встречаться в «нормандском формате». Важно, чтобы встреча была реальной", - заявил Климкин.

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По его словам, такая встреча должна сосредоточивать внимание на освобождении украинских моряков и политических заключенных, на свободе мореплавания в Керченском проливе и Азовском море, на ситуации в сфере безопасности на Донбассе.

"Россия не хочет даже говорить, что она обсуждает эти темы, но Курт (Волкер) надеется, что встреча в ближайшее время состоится. В каком формате и когда, он пока сказать не может. Но для того, чтобы она состоялась, нужно, чтобы Россия хотела реально говорить", - добавил Климкин.

"Сейчас Россия ждет выборов ... То есть, они сознательно ждут до тех пор, когда они, как надеются, увидят что-то другое. Я считаю, что все это зря - в любой политической реальности в Украине пророссийской реальности больше не будет", - подчеркнул глава МИД.