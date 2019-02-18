Мальдивы Гонтаревой, свадьба сына Луценко: антикоррупционные органы закрыли ряд громких дел

Детективы установили расход Гонтаревой на отдых в размере почти 250 тыс. грн, но это значительно меньше, чем 250 прожиточных минимумов, необходимых для уголовной ответственности.

В декабре 2018 – январе 2019 Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыли около 30 дел за отсутствием состава преступления, среди них и ряд резонансных.

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Об этом, со ссылкой на источники в антикоррупционных ведомствах, говорится в материале "Украинской правды". В материале отмечается, что в некоторых закрытых делах фигурировали топовые политики.

Например дело об отдыхе в 2016 экс-главы НАБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах с семьей. Его возбудили в августе 2017 года по заявлению нардепа Виталия Куприя. Через год, в июле 2018 года, закрыли.

Детективы установили расход Гонтаревой на отдых в размере почти 250 тыс. грн, но это значительно меньше, чем 250 прожиточных минимумов, необходимых для уголовной ответственности по ст. 366-1 Уголовного кодекса ("декларирование недостоверной информации"). Впрочем, Куприй не успокоился и в августе 2018 года обжаловал решение НАБУ. Дело снова открыли. А 19 декабря повторно закрыли.

Кроме этого, речь также идет о деле об использовании служебного авто ГПУ при развозке гостей со свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко 15 сентября 2017 года.

Дело возбуждено в апреле 2018 года по заявлению экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, который в 2011-2012 годах приложил немало усилий, чтобы посадить действующего генпрокурора. 28 декабря 2018 года его закрыли за отсутствием состава преступления.

Закрыто также дело о растаможке автомобиля Мерседес для супруги Владимира Гройсмана. В июне 2018 года СБУ направила в Житомирскую таможню письмо за подписью первого заместителя главы ведомства Павла Демчины с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела жена премьера – Елена Гройсман.

Занижение таможенных платежей для жены Гройсмана могло составлять 600 тыс. грн. Занижение цены таможенники не нашли.

Дело в отношении квартиры тестя нардепа Антона Геращенко. В прошлом году журналисты "Наши деньги с Денисом Бигусом" выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 кв м за деньги своего тестя Алексея Шамбура.

Все бы ничего, но 62-летний тесть к 2016 году не получал дохода, а после 2016 года получил около 270 тыс. грн за предпринимательскую деятельность. Журналисты логично утверждают, что он не мог платить около $3 тыс. ежемесячно за аренду жилья.

Но детективы НАБУ не установили признаков преступления, поскольку не смогли проверить доходы тестя нардепа. Тот утверждает, что $3 тыс. в месяц на аренду квартиры и средства на покупку двух автомобилей, которыми пользуется зять-нардеп, он сэкономил в 1991-1996 годах во время работы на ООО "Азов-Бюро", а также получил в наследство.

Так же было закрыто дело о вероятной взятке размером $2 млн чиновникам СБУ и админсуда Киева за невозможность ареста имущества одесского аэропорта.

Как известно, в 2011 году Одесский горсовет заключила инвестдоговор, по которому по сути разрешил приватизировать имущество коммунального аэропорта бизнесменам Александру Грановскому и Борису Кауфману.

Эта сделка является одним из эпизодов по делу мэра города Геннадия Труханова, чей телефон НАБУ так и не смогло взломать, чтобы добыть необходимые доказательства.

Дело по заведомо недостоверных данных в декларации кандидата Александра Вилкула.

Летом 2018 НАБУ открыло дело в отношении теперь уже кандидата в президенты из-за того, что в 2015-2016 годах он пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине. Это имущество депутату не принадлежало, а было записано на его тещу Марию Кондратюк, которая жила в Днепре.

За три дня до Нового 2019 года НАБУ дело закрыло. А на прошлой неделе производство вновь возобновила САП.