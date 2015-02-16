В ПАСЕ призывают создать "зеленый коридор" для эвакуации 5 тысяч гражданских из Дебальцево
Докладчик ПАСЕ по политическим последствиям конфликта на востоке Украины Кристина Зеленкова призывает создать на несколько дней "зеленый коридор" для жителей Дебальцево.
Докладчица ПАСЕ из Чехии, которая прибыла в Украину, констатирует, что, несмотря на недавнее объявление прекращения огня, огонь в районе Дебальцево не прекращается, сообщает Украинская правда со ссылкой сайт Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Поэтому она призывает немедленно создать "зеленый коридор" для эвакуации около 5 тысяч гражданских лиц, включая женщин, детей и лиц с ограниченными возможностями.
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Зеленкова планирует обсудить возможность создания "зеленого коридора" на встречах с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом.
Как известно, с 00:00 воскресенья, 15 февраля, украинские военные-участники АТО прекратили огонь на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями лидеров Украины, России, Франции и Германии от 12 февраля.
Однако боевики, которых поддерживает Россия, продолжают атаковать - наиболее неспокойно в районе Дебальцево, которое боевики пытаются захватить, как и часть Донецкой и Луганской областей.