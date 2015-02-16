В ПАСЕ призывают создать "зеленый коридор" для эвакуации 5 тысяч гражданских из Дебальцево

Докладчица ПАСЕ из Чехии, которая прибыла в Украину, констатирует, что, несмотря на недавнее объявление прекращения огня, огонь в районе Дебальцево не прекращается, сообщает Украинская правда со ссылкой сайт Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Поэтому она призывает немедленно создать "зеленый коридор" для эвакуации около 5 тысяч гражданских лиц, включая женщин, детей и лиц с ограниченными возможностями.

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Зеленкова планирует обсудить возможность создания "зеленого коридора" на встречах с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

Как известно, с 00:00 воскресенья, 15 февраля, украинские военные-участники АТО прекратили огонь на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями лидеров Украины, России, Франции и Германии от 12 февраля.

Однако боевики, которых поддерживает Россия, продолжают атаковать - наиболее неспокойно в районе Дебальцево, которое боевики пытаются захватить, как и часть Донецкой и Луганской областей.