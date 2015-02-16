Der Spiegel: мир затаил дыхание

В статье Бенджамина Биддера под названием «Мир затаил дыхание», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel., пишется о том, что ночью президент Украины Петр Порошенко выступал перед камерами. Он отдал приказ всем украинским подразделениям о прекращении огня в полночь, так как это было согласовано в ходе переговоров в Минске. «Pacta Sunt servanda – договоры должны соблюдаться», сказал устало президент.

Он выразил надежду, что соглашение в этот раз будут соблюдать и сепаратисты. Известно, что «переговоров на еще более высоком уровне больше не будет». Порошенко был демонстративно одет в черную военную форму, как будто он сам не очень верит в успех перемирия.

В министерстве иностранных дел рады, что на самом деле есть своего рода перемирие. По утренним оценкам, бои, особенно артиллерийские обстрелы, утихли. Не учитывая небольших инцидентов в Луганске и Донецке, можно сделать предварительный вывод за ночь, что перемирие на данный момент сохраняется.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь. Это первый из 13 пунктов, о которых договорились в четверг в Минске. На последующих этапах, обе стороны должны отвести свое тяжелое вооружение от линии фронта и начать политический диалог по урегулированию кризиса.

В воскресенье утром, прекращение огня, казалось хрупким. По данным украинской стороны, примерно спустя 20 минут после вступления в силу соглашения о прекращении огня от удара ракеты «Град» в Луганской области погибли пожилой мужчина и женщина.

Украинская армия зарегистрировала в общей сложности десять атак повстанцев после полуночи. Тем не менее, «в целом, режим прекращения огня в зоне конфликта соблюдается», сказал военный представитель Владислав Селезнев.

Окружены в Дебальцево

Повстанцы из пророссийских «народных республик», в свою очередь, обвинили Киев в том, что тот представляет угрозу перемирию. Ситуация оставалась особенно опасной в окрестностях города Дебальцево. Железнодорожный узел в течение длительного времени служил украинской армии важной операционной базой, но в ходе последнего наступления повстанцев был окружен. До 8000 украинских солдат находятся в окружении. Подразделения в Дебальцево представляют собой значительную часть все еще боеспособных единиц украинских войск. Армия ослаблена в результате конфликта.

В вопросе Дебальцево переговоры Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Минске провалились. Сепаратисты хотят, чтобы украинцы сложили оружие и покинули город. Киев хочет сохранить город, он стратегически важный и имеет большое символическое значение: это может стать третьим крупным поражением Киевской армии после котла под Иловайском и потери Донецкого аэропорта.

В субботу сепаратисты объявили: если Киев не заберет своих людей, то они (сепаратисты) будут продолжать пытаться завоевать Дебальцево. «Это наша территория», сказал Эдуард Басурин, заместитель «министра обороны» донецких повстанцев. Завоевание Дебальцево, следовательно, не нарушение режима прекращения огня.

Сомнения в прекращении огня

Положение украинских частей в Дебальцево критичное. Повстанцы в течение нескольких дней утверждают, что они полностью окружили город. Украинская сторона отрицает это. Город по-прежнему доступен через грунтовые дороги. Президент Порошенко не стал говорить в своем обращении о котле, он успокаивающе сказал «Дебальцевский плацдарм».

До вступления в силу соглашения о прекращении огня были высказаны сомнения в том, будут ли добровольные организации украинских националистов также соблюдать перемирие. Глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош заявил, что «соглашения с пророссийскими террористами не имеют юридической силы». Последнее предложение заявления Яроша не было обнадеживающим: «Смерть российским террористам-оккупантам».

Кремлевские СМИ, такие как новостное агентство ТАСС, а также Russia Today, в субботу распространили сообщения, что «Правый сектор» Яроша продолжает борьбу с двумя батальонами в Дебальцево. В качестве доказательств, они ссылаются на соответствующие данные Национальной гвардии Украины. На самом деле, «Правый сектор» не подчиняется Национальной гвардии. Страница подразделения, по-видимому, была взломана.

Лидер националистов Ярош настаивал на своей странице в Facebook, что его люди, разумеется, «поддерживают избранный президентом курс», и соблюдают соглашение о прекращении огня. Тем не менее, он также считает, что мир возможен только после «военной победы».

Последний шанс на мир

Кроме того, на дипломатическом уровне ситуация остается напряженной. МИД России обвиняет Запад в срыве реализации Минских соглашений. Вашингтон и Киев «искажают содержание соглашения» и ставят под сомнение «реализацию договора». Здесь речь, очевидно, идет, прежде всего, о согласованной в Минске реформе Конституции Украины. В Верховной Раде Украины она столкнулась с ожесточенным сопротивлением.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае несоблюдения режима прекращения огня, он объявит военное положение. До сих пор, киевская власть называла военные действия на востоке страны «антитеррористической операцией» (ATO).

Минское соглашение – вероятно, «последний шанс на долгосрочный мирный процесс». «Мир затаил дыхание», сказал Порошенко.