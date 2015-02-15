"ДНР" ведет пропаганду в прифронтовых городах через "радио Новороссии"

Об этом сообщил спикер ИАЦ СНБО Андрей Лысенко, пишу Новости Донбасса.

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"Так называемая "ДНР" через возможности телебашни в Донецке осуществляет трансляцию так называемого "радио Новороссии", вещание которого охватывает Красноармейск, Константиновку, Новогродовку, Курахово, Авдеевку. Это делается с целью распространения враждебной пропаганды и дезинформации горожан о реальном состоянии дел в зоне АТО", - сказал он.