"ДНР" ведет пропаганду в прифронтовых городах через "радио Новороссии"
14:41, 15 февраля 2015Политика
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Незаконная организация "ДНР" начала использовать радио для ведения пропаганды на некоторых территориях Донбасса.
REUTERS
Об этом сообщил спикер ИАЦ СНБО Андрей Лысенко, пишу Новости Донбасса.
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"Так называемая "ДНР" через возможности телебашни в Донецке осуществляет трансляцию так называемого "радио Новороссии", вещание которого охватывает Красноармейск, Константиновку, Новогродовку, Курахово, Авдеевку. Это делается с целью распространения враждебной пропаганды и дезинформации горожан о реальном состоянии дел в зоне АТО", - сказал он.
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