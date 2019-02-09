Кива намерен наказать виновных в нечестной приватизации и разворовывании страны

Илья Кива выразил убеждение, что в первую очередь в Украине необходимо вернуть наказание за совершенные преступления, "чтобы остальным было неповадно".

Все годы Независимости Украина разворовывается политиками и чиновниками, привыкшими к безнаказанности, этот процесс необходимо прекратить путем возвращения системы наказания за совершенные преступления.

Об этом заявил Илья Кива, Глава Социалистической партии Украины, на телеканале "НАШ" в пятницу, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

"Нас стирали не один день, а стирали, как ластиком, последние 27-и лет... Мы получили страну от своих родителей, которые работали и строили ее с закатаными рукавами. Был уровень жизни, интеллигенция, заводы, школы, медицина - как ее не клянут, но она была бесплатная, людей лечили. И вдруг это начали у нас забирать. Придумали процесс приватизации и роздали предприятия 5-ти семьям - Ахметову, Коломойскому, Фирташу и другим. Отдали целые направления, такие, как газовая отрасль. Раньше это направление наполняло бюджет страны, сейчас - личные карманы и оффшоры", - сказал Илья Кива.

Лидер СПУ подчеркнул, что ответственность за развал украинской армии также лежит на конкретных чиновниках.

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"Ответственность за армию также лежит на министрах обороны. Не в один день у нас не стало этой громаднейшей махины, полученой от СССР. Кто ее разворовал? Куда продали танки? Куда продали вертолеты, самолеты? Кто резал все на металл? За это тоже никто никогда не спрашивал", - сказал он.

Илья Кива убежден, что политики так действуют из-за полной безнаказанности, и это необходимо прекратить.

"Их всех необходимо привлечь к ответственности, и тогда следующим уже будет неповадно красть. А то так, - отряхнулись, и как будто ничего не было. А страну уничтожили, и предприятия у нас забрали. И сегодня говорят красивые лозунги и опять запудривают мозги", - сказал он.

В этой связи лидер СПУ допустил вероятность нарушений в ходе волеизьявления на президентских выборах в марте 2019 года.

"Ситуация с подкупом избирателей, продажей голосов вновь может повториться тогда, когда в обществе нет морали, когда мы готовы торговать своей жизнью и жизньюсвоих детей", - сказал он.

Илья Кива выразил убеждение, что в первую очередь в Украине необходимо вернуть наказание за совершенные преступления, "чтобы остальным было неповадно".

"Я пришел в это дерьмо, а в нашей стране политика это именно дерьмо и проституция, только по одной причине. Я хочу их наказать, наказать за то, что они забрали и стерли нашу страну. Надо восстановить воспитательный процесс и систему наказаний. Страна стиралась на протяжении 27-ми лет, разворовывались заводы, уничтожались дороги, уничтожалась интеллигенция и школы. Надо научиться их наказывать. В этой стране ничего не поменяется, пока мы не начнем наказывать и не начнем учить подрастающее поколение любить Родину", - подчеркнул он.