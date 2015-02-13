Завтра состоится заседание правительства

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В сообщении отмечается, что место проведения: дом Правительства, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд. Вход только по паспортам.

Читайте такжеПравительство завтра рассмотрит проект изменений в госбюджетАккредитация СМИ осуществляется до 9-00 14 февраля по телефонам: 256-62-48, 256-67-11 и эл. адресу: gerasimova@kmu.gov.ua, подчеркивается в сообщении.