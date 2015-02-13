Завтра состоится заседание правительства
20:47, 13 февраля 2015Политика
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Завтра,14 февраля, в 10:30 под председательством Премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание Правительства.
14 февраля состоится заседание правительства / Фото УНИАН
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
В сообщении отмечается, что место проведения: дом Правительства, ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд. Вход только по паспортам.
Читайте такжеПравительство завтра рассмотрит проект изменений в госбюджетАккредитация СМИ осуществляется до 9-00 14 февраля по телефонам: 256-62-48, 256-67-11 и эл. адресу: gerasimova@kmu.gov.ua, подчеркивается в сообщении.
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