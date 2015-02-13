Конституционный суд открыл производство по "языковому закону"
Конституционный суд Украины открыл производство по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины „Об основах государственной языковой политики“ от 3 июля 2012 № 5029-VI.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте КС.
«Определением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Суда», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, конституционное представление 57 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» поступило в Конституционный суд 10 июля 2014 г.
Читайте такжеЯзыковой вопрос является искусственным, но люди должны знать, кто «раскачивает эту лодку» - ФаготСправка УНИАН. Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу 10 августа 2013 года.
Законом предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.
В свое время принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.
Верховная Рада 23 февраля 2014 г. признала утратившим силу закон "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель ВР Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.