Конституционный суд открыл производство по "языковому закону"

Соответствующая информация размещена на официальном сайте КС.

«Определением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Суда», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, конституционное представление 57 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «Об основах государственной языковой политики» поступило в Конституционный суд 10 июля 2014 г.

Читайте такжеЯзыковой вопрос является искусственным, но люди должны знать, кто «раскачивает эту лодку» - ФаготСправка УНИАН. Закон "Об основах государственной языковой политики" вступил в силу 10 августа 2013 года.

Законом предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

В свое время принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Верховная Рада 23 февраля 2014 г. признала утратившим силу закон "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года. Однако тогдашний и.о. президента Украины и председатель ВР Александр Турчинов отказался одобрить отмену этого закона.