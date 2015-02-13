В МИД Финляндии не исключают отправку миротворцев на Донбасс

Об этом сказал министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на финское издание Yle.

Туомиоя заверил, что в правительстве Финляндии не обсуждалась возможность отправки миротворцев в Украину.

"Ни одной подобной операции даже не планируется", - сказал он.

Министр добавил, что в заключенном в Минске договоре о прекращении огня даже не упоминаются миротворческие силы, а подчеркивается роль ОБСЕ в качестве наблюдателя за выполнением условий договора.

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"Миротворческая операция была бы совершенно новым процессом, о котором надо договариваться отдельно и который должны одобрить стороны конфликта. Совсем исключать отправку миротворцев нельзя, но пока этот вопрос не стоит на повестке дня", - подчеркнул он.

Туомиоя подчеркнул, что в Минске договорились только об основных положениях мирного процесса, а все конкретные вопросы будут обсуждаться на дальнейших переговорах, которые точно станут непростыми.

Как сообщалось, 12 февраля в Минске был согласован документ под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений".