Кабмин обратился в суд насчет отстранения Супрун: дело рассмотрят в понедельник (видео)

Суд рассмотрит ходатайство 11 февраля.

До Окружного адмінсуду Києва надійшло клопотання щодо скасування ухвали цього суду про відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

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Про це повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду столиці.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло клопотання від представника Кабінету Міністрів України про скасування заходів забезпечення позову в адміністративній справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун щодо відсутності у неї повноважень Міністра», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд призначив зазначене клопотання до розгляду на засіданні 11 лютого 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Мосійчука та заборонив Супрун здійснювати повноваження виконуючого обов'язків міністра охорони здоров'я. Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, які були делеговані як заступнику міністра.

5 лютого міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко від імені уряду подав клопотання про скасування заходів забезпечення позову у справі щодо виконання обов'язків міністра охорони здоров’я.

Супрун виконує обов'язки міністра охорони здоров'я з 1 серпня 2016 року.