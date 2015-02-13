ВР рассмотрит обращение к генпрокурору о привлечении к ответственности депутатов Крыма (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также в первом чтении будут рассматриваться законопроекты, касающиеся сохранения денежного обеспечения работникам милиции, захваченным в плен или в заложники, или без вести отсутствующим, а также относительно выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели или увечья работника милиции.

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Кроме того, депутаты рассмотрят проекты постановлений о внесении изменений в постановление относительно руководства парламентских комитетов.