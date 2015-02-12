Порошенко: Боевики требовали отсрочить прекращение огня
Президент Петр Порошенко считает успехом достижения обещания о прекращении огня, поскольку боевики не хотели прекращать агрессию.
Об этом глава государства сказал на совместном с председателем Евросовета Дональдом Туском брифинге в четверг в Брюсселе, пишет Украинская правда.
"Мы требовали прекращения огня без предпосылок, однако они требовали предоставить не менее 70 часов до начала прекращения огня", - сообщил Порошенко.
"Сразу после подписания соглашения трехсторонней контактной группой, террористы, поддерживаемые Россией, начали наступление. Поэтому сейчас очень важно давить с требованием соблюдать договоренности о прекращении огня, об освобождении всех заложников, о выводе всех иностранных войск и наемников с территории Украины", - добавил он.
Порошенко считает такие требования ключевым моментом для суверенитета Украины.
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Президент Украины также выразил убеждение в том, что с помощью координации с нашими партнерами, этой цели удастся достичь.
"Сегодня утром с президентом Путиным мы утвердили декларацию о поддержке мер по внедрению минского соглашения, и этот пакет был подписан трехсторонний контактной группой. Это подняло уровень ответственности за выполнение обещаний, изложенных в этом пакете", - заявил Порошенко.
"Этим соглашением мы смогли достичь обещания о прекращении огня. И это является достижением, потому что они не хотели прекращать агрессию. Мы также договорились не только освободить заложников, но и призвали Россию освободить Надежду Савченко, которая незаконно удерживается в России", - добавил он.
"Эти переговоры были очень тяжелыми, и процесс их имплементации также будет тяжелым", - сказал глава государства.
Порошенко сообщил, что прибыл в Брюссель, чтобы координировать с партнерами Украины следующие шаги по достижению мира.