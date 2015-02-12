Порошенко снова подчеркнул необходимость освобождения Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Говоря об итогах сегодняшних Минских договоренностей относительно прекращения огня на Донбассе, Порошенко в очередной раз напомнил, что договорились не только освободить всех заложников.

«Мы вновь призываем Россию освободить Надежду Савченко, которая 62 дня голодает из 241 дня ее незаконного лишения свободы», - подчеркнул Порошенко.

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«Мы ожидаем нелегкого процесса имплементации (сегодняшних договоренностей)», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда была очень ответственной в имплементации Минских договоренностей, чего нельзя сказать о другой стороне.

«Именно поэтому я также сегодня прибыл в Брюссель для координации наших дальнейших шагов с партнерами из Европейского Союза», - сказал президент.

По его убеждению, ЕС вновь продемонстрировал настоящие партнерские отношения с Украиной.

Порошенко поблагодарил всех лидеров стран-членов ЕС за твердую поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, в Минске по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей.

Как отметил президент Украины Порошенко, комментируя подписанные договоренности, они, в частности, предусматривают освобождение всех заложников в течение 19 дней.

Порошенко отметил, что во время переговоров затронул вопрос об освобождении Савченко.

«Меня проинформировали, что это должно быть сделано в ближайшее время, по завершении медицинской экспертизы и предварительного следствия. Я обратился, чтобы это было сделано немедленно, и это было поддержано федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом», - сообщил глава государства.

Однако позже адвокат летчицы Марк Фейгин заявил, что дело Савченко формально будет продолжено и завершится процессуальным способом.

Раньше, 10 февраля, Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 13 мая.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.