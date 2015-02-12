Лидер “Самопомочи” извинился за “непарламентское поведение” Соболева, подравшегося в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Березюк сказал на заседании парламента.

“Как председатель фракции я хочу принести извинения за абсолютно непарламентское поведение, которое сегодня произошло в зале. Какой бы ни была причина, а она всегда у мужчин найдется, это не должно было произойти в парламентском зале и в кулуарах парламента”, - сказал Березюк.

По его словам, за такое поведение народные депутаты из любой фракции “должны нести ответственность”.

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“Но в этом зале сидят люди, которые должны в тюрьме сидеть, и мы это терпим”, - сказал Березюк.

Он отметил, что Регламентный комитет ВР должен разобраться в этой ситуации.

Лидер фракции “Батькивщина” Сергей Соболев сказал, что его фракция принимает извинения, но не знает, примет ли извинения Ивченко, «которого по-зверски избили».

Комментируя соответствующее предложение председателя ВР Владимира Гройсмана, Соболев отметил, что некорректно и нечестно лишать народного депутата участия в пяти заседаниях парламента.

По словам Соболева, “5-6 человек берут в окружение народного депутата, избивают его”.

Соболев предложил взять все видео драки как в сессионном зале, так и в кулуарах парламента, и просмотреть их на заседании Регламентного комитета ВР, и после этого передать их в прокуратуру, «чтобы ни у кого больше после этого не было желания этим заниматься (драться — УНИАН)”.

По его словам, а также Регламентный комитет должен принять решение и предложить его на рассмотрение ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня сначала в сессионном зале парламента, а затем в кулуарах произошла драка между народными депутатами Егором Соболевым и Вадимом Ивченко. При этом в кулуарах дрались оба народных депутата, но драку начал Соболев.