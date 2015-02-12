Die Welt: Украине нужно 2000 немецких чиновников

Маркус Фельзнер - председатель Ассоциации по экономическому сотрудничеству со странами Восточной Европы, в которую входят 300 компаний. Юрист – управляющий сервисной компании Rödl & Partner , работал в Организации Объединенных Наций, а также консультировал инфраструктурные проекты в Центральной и Восточной Европе.

Интервью Торстена Юнгхольта с Маркусом Фельзнером опубликовано на сайте немецкой газеты Die Welt.

Die Welt: Г-н Фельзнер, если дипломатические усилия по урегулированию кризиса в Украине останутся без успеха, то России грозят новые санкции Запада. Что это означает для экономики Германии?

Маркус Фельзнер: Для немецкой экономики Россия также важна. Страна по-прежнему имеет значительный потенциал, и повышенный спрос, особенно на высокотехнологичную продукцию. Санкции негативно влияют на доходность отдельных компаний. Что очень прискорбно. С другой стороны, экономика уже в течение некоторого времени видит, что руководство России, очевидно, больше не считает экономическую модернизацию своей страны приоритетом в долгосрочной перспективе.

Не стоит ли сказать, что это риск, который нужно учитывать в экономической деятельности в стране с переходной экономикой, такой как Россия?

Если в процессе перехода стране удастся вернуться к экономическому и социальному порядку, основанному на разделении труда, то для немецких компаний она снова станет важным местом для инвестирования. Но то, что мы видим в настоящее время, к сожалению, движется в другом направлении. Страна развивается в том направлении, которое делает ее менее привлекательной.

Украина – страна, на восточной границе которой идет война. Что это означает для деятельности предприятий?

Немецкие компании активно работают в Украине, вполне успешно и без жалоб. В конце концов, население страны – одно из самых образованных в Восточной Европе. Настроение в данный момент, конечно, не самое лучшее. Компании, которые уже работают в стране, столкнулись со значительными практическими проблемами, как например, доступность валюты. Очень непросто убедить компанию снова инвестировать в страну, против которой ведется война. Поэтому так важно, чтобы мы нашли способ стабилизировать ситуацию так быстро, насколько это возможно. Попытки переговоров, как в среду в Минске, безальтернативны.

Украинское правительство мобилизует свою армию, призывает молодых людей. Даже сотрудников компаний?

Отдельные компании действительно страдают от этой проблемы. На войне так происходит. С другой стороны, Украина также заявила, что стремится поддерживать те предприятия, которые в течение многих лет работают по закону – это, прежде всего, немецкие компании в стране. Как объединение, мы стараемся помочь найти хорошие решения для всех участников. Частично у нас получается. Вот почему я могу сказать, что Украина предлагает сейчас огромные возможности для немецких компаний, которые там работают.

В Украине молодое правительство, которое дало обещание бороться с коррупцией. Получает ли страна достаточную поддержку в своей попытке модернизировать административную и судебную системы?

К сожалению, нет. Мы должны сделать гораздо больше. Я вижу только символическую помощь, которая в первую очередь должна успокоить нашу совесть. Мы должны оказывать совсем другую поддержку.

В федеральном правительстве говорят, что было отправлено несколько чиновников...

Нам нужно не два чиновника, а 2000. Мне кажется, что мы в Германии еще не поняли масштаб этой задачи. В Украине есть только 9000 судей в Украине, которые в значительной степени дискредитированы. Необходимы сотни квалифицированных юристов для обучения и развития программы судебной власти. Тут Германия в одиночку мало что может сделать, нам нужна скоординированная программа европейской помощи. Провал Украины не может быть вариантом для Европы, здесь, я считаю, речь идет о будущем европейской модели интеграции.