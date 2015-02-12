В Минске договариваются об отводе вооружений и создании зоны безопасности
10:42, 12 февраля 2015Политика
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На переговорах «нормандской четверки» в Минске разрабатывается документ, который предполагает прекращение огня с 14 февраля, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности на Донбассе.
REUTERS
Об этом сообщает посольство Украины в Беларуси в "Твиттере".
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"Готовящийся к подписанию в Минске документ предполагает прекращение огня с 14 февраля, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности", - говорится в сообщении.
Готовящийся к подписанию в Минске документ предполагает прекращение огня с 14 февраля, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности.
— UKR Embassy in RB (@UkrainavRB) February 12, 2015
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