В Минске договариваются об отводе вооружений и создании зоны безопасности

Об этом сообщает посольство Украины в Беларуси в "Твиттере".

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"Готовящийся к подписанию в Минске документ предполагает прекращение огня с 14 февраля, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности", - говорится в сообщении.