В Минске договариваются об отводе вооружений и создании зоны безопасности

10:42, 12 февраля 2015
Политика
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На переговорах «нормандской четверки» в Минске разрабатывается документ, который предполагает прекращение огня с 14 февраля, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности на Донбассе.

REUTERS

Об этом сообщает посольство Украины в Беларуси в "Твиттере".

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"Готовящийся к подписанию в Минске документ предполагает прекращение огня с 14 февраля, отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности", - говорится в сообщении.

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