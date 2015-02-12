СМИ сообщили о завершении встречи "нормандской четверки"

Как передает ТАСС, лидеры покинули зал переговоров - сначала президент Украины Петр Порошенко, затем российский президент Владимир Путин и после него - президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Как ожидается, лидеры сделают заявления для прессы, однако совместного выступления перед журналистами не запланировано. Вероятно, Франсуа Олланд и Ангела Меркель встретятся с европейской прессой, а Владимир Путин и Петр Порошенко пообщаются со своими журналистскими пулами.

Дипломатический марафон продолжался около 14 часов. Итогом встречи должен стать документ об аспектах урегулирования ситуации на Донбассе.