Путин прибыл в Минск (фото)
18:06, 11 февраля 2015Политика
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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где состоится встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Путин в Минске / @svaboda
Самолет президента России Владимира Путина совершил посадку в аэропорту "Минск", пишет российский ресурс РИА Новости.
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