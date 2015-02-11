Путин прибыл в Минск (фото)

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где состоится встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Самолет президента России Владимира Путина совершил посадку в аэропорту "Минск", пишет российский ресурс РИА Новости. Читайте такжеПорошенко прибыл в Минск на встречу в "нормандском формате"В среду в столице Беларуси состоится встреча лидеров "нормандской четверки", куда входят Россия, Германия, Франция и Украина.

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