Поговорим после исчезновения "ДНР" и "ЛНР": Климкин отреагировал на "план Сайдика" по Донбассу

Климкин заявил, что предложения Сайдика никакого принципиально нового плана не представляют, но имеют прогресс в контексте необходимости введения международного компонента на Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что представленный Специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартином Сайдиком план по урегулированию ситуации на Донбассе является его личным видением, но о реальных вещах следует говорить после исчезновения "ЛНР" и "ДНР".

Об этом глава МИД Украины сказал журналистам в Мариуполе.

"Во-первых, никакого принципиально нового плана нет. Господин Сайдик представил в конце прошлого года свое видение. Это предложения, над которыми нужно еще работать. Я уже сказал - что по форме, только по форме, там есть определенный прогресс, поскольку очень важно, что хотя бы господин Сайдик и его коллеги поняли, что нужен международный компонент - нужен международный военный компонент, полицейский компонент и международная администрация. Это уже хорошо", - заявил Климкин.

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"По смыслу, это пока что тоже самое. Как говорят, те же яйца, только в профиль. Если вы внимательно почитаете эти предложения - мы же хотим, чтобы сначала туда зашел международный компонент и подготовил оккупированный Донбасс к нормальным, свободным и честным выборам. И именно в этом есть логика всех наших предложений. Если вы почитаете этот план - об этом там не говорится, а это самое главное - это критерии", - добавил Климкин.

В этой связи он заявил, что не может быть и речи о смягчении санкций против РФ в случае начала реализации первых шагов согласно озвученному плану.

"Всем говорю, чтобы все, кто хочет - использую не дипломатический язык - нас развести и сказать: вот что-то начнем, и сразу уменьшаем санкции, и вот так вот оно будет идти, так не будет. Нам нужны настоящие выборы - честные и свободные", - сказал Климкин.

Также он заявил, что "когда там не будет "ДНР" и "ЛНР" - вот тогда мы будем говорить о реальных вещах".

"По форме там есть идеи, которые уже инкорпорированы от нас. Нам нужен международный компонент, а по последовательности предложений - это только предварительное видение и над ним нужно работать", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 28 января Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик рассказал о плане урегулирования ситуации на Донбассе с совместным участием Организации Объединенных Наций. Спецпредставитель ОБСЕ отметил необходимость подписания нового документа со стороны лидеров государств "Нормандского формата". Предполагается, что Россия и Украина должны заключить договор, который затем должен быть одобрен парламентами.

Он уточнил, что речь идет о взаимодействии ООН и ОБСЕ под общим руководством во главе с одним лицом, так называемым специальным представителем. Кроме того, со стороны Европейского Союза планируется организовать агентство по восстановлению и реконструкции на примере того, что уже существует на Балканах.

Он сообщил о предложении создания переходной администрации ООН на Донбассе, которая среди прочего будет наблюдать за тем, чтобы не ограничивать, а гарантировать соблюдения прав местного населения. К этому также будет входить вопрос амнистии.

Также он отметил, что "Минские соглашения четко оговаривают, что представители так называемых районов Донецка и Луганска примут участие и будут услышанными в процессе (урегулирования)".

"Мы предполагаем, что это должно быть так же само после одобрении комплексного договора", - добавил Сайдік.