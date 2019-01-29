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Россия начала пропускать больше судов в порт Мариуполя из-за визита глав МИД Чехии и Дании

16:37, 29 января 2019
Политика
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Россия начала пропускать больше судов \ dpsu.gov.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Россия за последние дни начала пропускать больше судов через Керченский пролив в порт Мариуполя в связи с визитом глав МИД Чехии и Дании на Донбасс.

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Об этом он сказал в видеообращении во время пребывания в Мариупольском порту, размещенном в Facebook. Климкин рассказал о поездке на Донбасс со своими чешским и датским коллегами Томашем Петршичеком и Андресом Самуэльсеном.

"На самом деле, за несколько дней до визита, как мне говорят, Россия начала пропускать больше судов. И вот даже в этом результат визита наших европейских друзей", - заявил Климкин.

"Они (россияне - УНИАН) боятся именно этого политического давления, они боятся обсуждения, они боятся давления со стороны наших друзей, и они боятся дружеской помощи. Вот именно за последние пять-шесть дней они сознательно начали пропускать больше. Вот именно так работают эти визиты и именно так будут работать именно эти визиты и в будущем", - подчеркнул Климкин.

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Теги: #Россия#корабли#Азовское море