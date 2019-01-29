Россия начала пропускать больше судов в порт Мариуполя из-за визита глав МИД Чехии и Дании

Климкин убежден, что Россия боится давления европейцев.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Россия за последние дни начала пропускать больше судов через Керченский пролив в порт Мариуполя в связи с визитом глав МИД Чехии и Дании на Донбасс.

Читайте такжеПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе

Об этом он сказал в видеообращении во время пребывания в Мариупольском порту, размещенном в Facebook. Климкин рассказал о поездке на Донбасс со своими чешским и датским коллегами Томашем Петршичеком и Андресом Самуэльсеном.

"На самом деле, за несколько дней до визита, как мне говорят, Россия начала пропускать больше судов. И вот даже в этом результат визита наших европейских друзей", - заявил Климкин.

"Они (россияне - УНИАН) боятся именно этого политического давления, они боятся обсуждения, они боятся давления со стороны наших друзей, и они боятся дружеской помощи. Вот именно за последние пять-шесть дней они сознательно начали пропускать больше. Вот именно так работают эти визиты и именно так будут работать именно эти визиты и в будущем", - подчеркнул Климкин.