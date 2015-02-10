Депутаты заблокировали трибуну ВР, Гройсману пришлось закрыть заседание

Как сообщает УНИАН, около 30 народных депутатов заблокировали трибуну Верховной Рады Украины с требованием назначить переголосование за назначение Виктора Шокина Генеральным прокурором Украины.

В частности, трибуну блокировали депутаты от "Батькивщины" - Игорь Луценко, от "Блока Петра Порошенко" - Сергей Лещенко, от "Самопомочи" - Егор Соболев, а также депутаты от Радикальной партии и внефракционные.

Перед тем, как заблокировать трибуну, несколько депутатов спорили с председателем ВР Владимиром Гройсманом. Заблокировав трибуну, они скандировали: "кнопкодавов геть!".

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Спикеру ВР Владимиру Гройсману пришлось закрыть заседание парламента. Он пытался объявить перерыв в работе парламента, но те, кто блокировал трибуну, подчеркнули, что не хотят перерыва, а хотят выразить свою позицию и добиться переголосования.

Ранее Верховная Рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Виктора Шокина на должность генерального прокурора Украины (№2084).

В то же время, позже депутаты заявили, что во время голосования за постановление о предоставлении согласия на назначение президентом Виктора Шокина генеральным прокурором в парламенте некоторые депутаты голосовали за своих коллег.