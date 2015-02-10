Депутаты заблокировали трибуну ВР, Гройсману пришлось закрыть заседание
Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман пытался уговорить народных избранников сесть на рабочие места.
Как сообщает УНИАН, около 30 народных депутатов заблокировали трибуну Верховной Рады Украины с требованием назначить переголосование за назначение Виктора Шокина Генеральным прокурором Украины.
В частности, трибуну блокировали депутаты от "Батькивщины" - Игорь Луценко, от "Блока Петра Порошенко" - Сергей Лещенко, от "Самопомочи" - Егор Соболев, а также депутаты от Радикальной партии и внефракционные.
Перед тем, как заблокировать трибуну, несколько депутатов спорили с председателем ВР Владимиром Гройсманом. Заблокировав трибуну, они скандировали: "кнопкодавов геть!".
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Спикеру ВР Владимиру Гройсману пришлось закрыть заседание парламента. Он пытался объявить перерыв в работе парламента, но те, кто блокировал трибуну, подчеркнули, что не хотят перерыва, а хотят выразить свою позицию и добиться переголосования.
Ранее Верховная Рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Виктора Шокина на должность генерального прокурора Украины (№2084).
В то же время, позже депутаты заявили, что во время голосования за постановление о предоставлении согласия на назначение президентом Виктора Шокина генеральным прокурором в парламенте некоторые депутаты голосовали за своих коллег.