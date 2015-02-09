Пресс-конференция Барака Обамы и Ангелы Меркель. Событие окончено

Как передает ТАСС, с американской стороны на переговорах присутствовали вице-президент Джозеф Байден, госсекретарь Джон Керри, помощник президента по национальной безопасности Сюзан Райс и ее заместитель Бен Родс.

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Прямая видеотрансляция (на английском языке). Событие окончено в 19:55.

Читайте по итогам пресс-конференции

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